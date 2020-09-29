Білоруський TUT.BY позбавили статусу ЗМІ

Білоруське видання TUT.BY на три місяці позбавили статусу засобу масової інформації.

Наказом міністра інформації Білорусі Ігоря Луцького від 29 вересня, який отримала редакція, для TUT.BY припинена можливість використовувати з 1 жовтня 2020 року статус мережевого видання.

Міністерство інформації нагадує, що випуск ЗМІ може бути призупинений рішенням республіканського органу держуправління у сфері масової інформації, якщо подано відповідний позов до суду. Позовну заяву до Економічного суду відомство направило 18 вересня, засідання призначене на 8 жовтня.

"За наказом міністра, з 1 жовтня TUT.BY втратить статус ЗМІ. При цьому ми як і раніше будемо працювати як інтернет-ресурс без статусу ЗМІ", - заявляють у виданні.

У TUT.BY нагадують, що реєстрація інтернет-ресурсів як мережевих видань у Білорусі має добровільний характер. Статус ЗМІ дає деякі переваги, зокрема можливість на законних підставах бути присутнім у порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь, у районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію. Однак TUT.BY був зареєстрований як ЗМІ лише в січні 2019 року, до цього - з моменту заснування в 2000 році - портал працював без цього статусу.

Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.