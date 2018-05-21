Барак и Мишель Обама будут выпускать фильмы и сериалы для Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель будут выпускать фильмы и сериалы для Netflix Inc.

Об этом стримминговый сервис сообщил в понедельник, 21 мая, передает Reuters.

Барак и Мишель Обама создали продюсерскую компанию под названием Higher Ground Productions, которая будет заниматься созданием для Netflix сериалов, документальных и художественных фильмов.

Условия многолетнего контракта не раскрывается. Также пока неизвестно, когда будут обнародованы фильмы, спродюсированные супругами Обама. Не сообщается и о конкретных планах относительно содержания этих фильмов и сериалов.

"Одной из простых радостей нашего времени на государственной службе стало общение со многими захватывающими людьми из всех сфер жизни, и возможность помочь им поделиться своим опытом с широкой аудиторией", - заявил Барак Обама в своем заявлении.

"Вот почему Мишель и я так рады партнерству с Netflix - мы надеемся, что они будут развивать и оберегать талантливые, творческие, вдохновляющие голоса, которые способны содействовать распространению сопереживания и взаимопонимания между народами и помочь им поделиться своими историями со всем миром", - добавил он.

Главный редактор Netflix Тед Сарандос заявил в своем заявлении, что Обамы "являются уникальным местом для обнаружения и освещения историй людей, которые меняют свои сообщества и стремятся изменить мир к лучшему".