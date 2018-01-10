Бекхэм использовал песню украинской группы" ДахаБраха" в рекламе своего бренда

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм использовал одну из песен украинской группы "ДахаБраха" в рекламном ролике своей торговой марки House 99.

"Тот случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка "ДахаБраха" острым лезвием стильно бреет десятки мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом! Композиция "Шо з-пiд дуба" в рекламе House 99 By David Beckham!" - говорится на Facebook-странице украинской этно-хаос-группы.

Видео с YouTube/HOUSE 99

Менеджер "ДахаБраха" Ирина Горбань рассказала, что у авторов рекламы были планы именно на этот трек.

"Выбор очень конкретный и четкий - они сразу прислали черновой монтаж с этой музыкой. На сколько я понимаю, у производителей ролика были и другие варианты, однако заказчик выбрал и настаивал именно на нашей песне. О профессиональных заслугах Бекхэма лучше спрашивать Марка - он у нас футбольный специалист, для нас - девушек, он прежде всего красавчик", - рассказала Ирина в комментарии изданию Karabas Live.

Отметим, что Бренд House 99 Дэвида Бекхэма специализируется на продуктах только для настоящих мужчин, которые включают средства по уходу за кожей и волосами.

В базовую линию входит 21 средство: скраб для бороды, уплотняющий шампунь, увлажняющий гель для татуировок и тому подобное.

Styler РБК-Украина