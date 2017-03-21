Белорусский телеканал показал Украину без Крыма: Нацсовет отреагировал

В Нацсовете считают, что редакционная политика телеканала свидетельствует о поддержке агрессивных действий РФ против Украины

Телеканал Беларусь 24 показал в своем эфире виртуальную карту Украины без Крыма. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к руководству канала с просьбой устранить нарушения украинского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Нацсовет проинформировал о нарушениях директора телеканала Александра Мартыненко.

В сообщении пресс-службы сказано, что 14 февраля в одной из программ была показана виртуальная карта стран, которые являются членами регионального объединения Центрально-европейская инициатива, в состав которого входит и Украина. На этой карте территория украинского государства была изображена без Крыма, отметили в Нацсовете.

"Подобная редакционная политика свидетельствует о поддержке телеканалом агрессивных действий Российской Федерации относительно Украины в части аннексии Автономной Республики Крым", - сказано в сообщении.

Также, по мнению Нацсовета, указанный факт является нарушением статьи 28 закона Украины об информации, согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны и т.д.

В Нацсовете также отметили, что телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине, не придерживаясь общепринятых журналистских стандартов.

"Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе "Главный эфир" не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещению", - говорится в сообщении регулятора.

Телеканал Беларусь 24 на данный момент решением Нацсовета внесен в перечень иностранных программ, содержание которых соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, отметили в Нацсовете.

Нацсовет попросил вещателя привести в соответствие содержание транслируемых программ требованиям части второй статьи 6 закона Украины о телевидении и радиовещании и части первой статьи 28 закона Украины об информации.

"В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ Беларусь 24 на территории Украины", - сказано в сообщении.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.