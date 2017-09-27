Билл Гейтс отказался от Windows и перешел на Android

Глава Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что пользуется смартфоном на базе операционной системы Android. Об этом сообщает Mashable.

Несмотря на то, что у Microsoft есть собственная ОС для мобильных устройств под названием Windows Phone, компания не так давно посчитала ее неэффективной и отказалась от выпуска обновлений.

Руководитель IT-гиганта Билл Гейтс рассказал о том, что на текущий момент обладает телефоном с Android и «большим количеством софта от Microsoft». Он отметил, что пока так и не решился попробовать iPhone, хотя отметил, что его создатель Стив Джобс был «абсолютно потрясающим гением».

Ранее стало известно, что в Windows 10 есть уязвимость для запуска вредоносного кода.