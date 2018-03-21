Бизнесмен Захур продает Kyiv Post за более чем 3,5 миллиона долларов

Владелец группы ISTIL Мохаммад Захур решил продать англоязычное издание Kyiv Post одесскому бизнесмену и уроженцу Сирии Аднану Кивану.

Как сообщает Kyiv Post на своем сайте, бизнесмен Захур сказал, что Киван заплатит "значительно больше" 3,5 миллиона долларов за газету, но не назвал точной суммы.

Захур заявил, что по его ожиданиям продажа будет завершена до 1 апреля.

По его словам, Киван уже перевел "существенный" аванс.

"Для меня это завершенная сделка", - сказал он.

В данный момент Киван не стал комментировать эту информацию.

Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post сразу после того как услышал, что миллиардер объявил о его продаже.

Во время встреч с Киваном и другими потенциальными покупателями, Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную независимость.

По словам Захура, Киван заверил его, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post. Однако он оставляет за собой право нанять свою команду журналистов и других сотрудников.

Захур сказал, что после завершения продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издание.

Как отмечает Kyiv Post со ссылкой на местного активиста Виталия Устименко, Киван обладает местным одесским "7 каналом". Этот канал критически относится к городской власти, но не имеет внятной позиции относительно власти центральной.

Киван - владелец компании-застройщика "Кадорр Групп", его подозревают в запуске многочисленных незаконных строительных проектов вместе с нынешним мэром города Геннадием Трухановым до 2015 года. Однако затем мэр и Киван поссорились, после чего между ними началась беспощадная информационная война.

На определенном этапе Киван, как сообщают источники "Страны" в политических кругах Одессы, ориентировался на экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили (в противовес Труханову), но после отставки Михо перестал поддерживать с ним тесный контакт.

Газета Kyiv Post в последнее время придерживалась оппозиционной линии в отношении украинской власти и лично президента Порошенко.

Пока непонятно какое влияние на редакционную политику издания будет иметь смена собственника. Поддержит ли Киван прежний оппозиционный тренд либо же решит оказать услугу Банковой и попытается поменять направленность издания - покажет ближайшее время.

Уроженец Пакистана и гражданин Великобритании Мохаммад Захур, который заработал свое состояние в металлургической промышленности, купил Kyiv Post в 2009 году у первоначального владельца американца Джеда Сандена за 1,1 миллиона долларов.

Kyiv Post - первая англоязычная газета в Украине. Основана в Киеве в 1995 году гражданином США Джедом Санденом.

По материалам Страна.ua, Крым.Реалии RFE/RL