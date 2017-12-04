Блокада NEWSONE: Порошенко, Геращенко и Сюмар высказали мнение о блокировании работы канала

В понедельник, 4 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировки - недопустимы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировки - недопустимы", - написал глава украинского государства. По его мнению, соответствующие органы должны отреагировать на ситуацию, которая происходи вокруг телеканала NewsOne. "Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должны более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - отметил Порошенко. Также, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что блокировать телеканал можно только пультом от телевизора. Так она прокомментировала блокирование работы телеканала NewsOne на своей странице в Facebook. "Не смотришь - значит, не согласен с редакционной политикой и наполнением, значит, не нравится. Чем меньше зрителей - тем ниже рейтинги, меньше рекламы, меньше узнаваемости и влияния. Если ТВ-канал нарушает закон - на это должно быть жесткое реагирование Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а не улицы. Все остальное, любые другие блокировки - имеют признаки давления на медиа и несовместимы с демократией и свободой слова", - подчеркнула она. По ее мнению, политики также могут продемонстрировать свою позицию и отказаться посещать какие-то телеканалы или другие СМИ, но далеко не мешками с песком или другими агрессивными действиями.

Блокирование и препятствование работе телеканала NewsOne несет потенциальную угрозу как репутации украинского государства, так и угрозу свободе слова. Такое мнение высказала представитель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в интервью каналу NewsOne. "Я очень хочу еще подчеркнуть, что мы не должны забывать, что у нас в стране идет война с Российской Федерацией. Мы должны осознавать, что в условиях войны нам необходимо, как минимум, журналистам удержаться от повторения клише государства-агрессора. Не провоцировать внутренний конфликт. Это вредит имиджу государства", - подчеркнула она. Также Сюмар добавила, что Комитет по вопросам свободы слова обсудит вопрос блокирования телеканала NewsOne в среду, 6 декабря. Ранее мы сообщали, полиция Киева не открывала уголовных производств из-за блокирования неизвестными радикалами телеканала NewsOne в воскресенье, 3 декабря.

"Наша газета" (Луганск)

http://nashagazeta.net/