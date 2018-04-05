Блокада телеканала ZIK снята

Вчера около 23:00 была снята блокада телеканала ZIK. Представители "Братства" Корчинского убрали палаточный городок, которым неделю перегораживали вход в студии ZIK в Октябрьском дворце в Киеве.

Напомним, вчера, 4 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрел вопрос блокады телеканала ZIK и проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию вокруг ZIK.

На заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова присутствовали генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, шеф-редактор медиа- холдинга ZIK Даниил Никуленко, а также известный адвокат, ведущий программы "ДокаZ" Алексей Шевчук. Пришел поддержать позицию канала и народный депутат Виталий Куприй.

Как сообщалось, "Братство" Дмитрия Корчинского взяло в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где расположен телеканал ZIK. Сам лидер организации угрожал уничтожением канала. Такие действия "Братства" Корчинский объяснял тем, что канал, якобы, хотят продать Виктору Медведчуку.

Команда ZIK выражает искреннюю благодарность тем, кто продемонстрировал профессиональную солидарность и поддержал телеканал в период давления - Национальному союзу журналистов Украины и ее руководителю Сергею Томиленко, председателю Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктории Сюмар и члену комитета Ольге Черваковой, руководству и активистам "Национальных дружин" за круглосуточную охрану телестудии, а также представителям международных организаций, в частности Мониторинговой миссии ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, директору представительства Freedom House в Украине Мэтью Шаафу, коллегам из других СМИ, партнерам, зрителям, всем, кто болел за ZIK.

Отдельное спасибо от руководства коллектива телеканала ZIK за засвидетельствованные во время испытаний выдержку и единство.

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