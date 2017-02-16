Bloomberg: Кремль запретил российским СМИ говорить о Трампе

Агентство Bloomberg сообщает, что власти РФ обеспокоены тем, что новая администрация США будет не такой дружественной к России.

Кремль приказал государственным российским СМИ свести упоминания о президенте США Дональде Трампе к минимуму. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам одного из собеседников агентства, причиной запрета стало растущее беспокойство среди высокопоставленных российских чиновников о том, что новая администрация США будет менее дружественной к РФ, чем предполагалось изначально.

В Администрации президента РФ объясняют распоряжение тем, что российских зрителей якобы все меньше интересуют детали работы Трампа на посту президента США.

Times.dn.ua

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