Британия: Российские СМИ должны ответить за ложь о ситуации в Украине и Сирии

Российские информационный ресурсы RT и Sputnik необходимо призвать к ответу за их лживую деятельность.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Феллон, передает 112 Украина.

"Частью нашего ответа (на действия России, - ред.) cо стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле", - подчеркнул он.

Также Феллон заявил, российские информационные ресурсы вроде RT и Sputnik вводят людей в заблужение так как освещают необъективную реальность.

"Ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги. Мы должны призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik. В 2015 году Ofcom постановил, что содержание эфиров RT "либо cущественно вводило в заблуждение, либо не было должным образом объективно" в вопросах, касавшихся Сирии и Украины. За гранью иронии то, что одна из этих программ называлась Truthseeker ("Правдоискатель")", - отметил Фэллон.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее во время визита в столицу Финляндии Хельсинки президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы представителей СМИ страны-оккупанта Российской Федерации.

Сообщается, что во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов и предложили ответить на их вопросы. Однако глава украинского государства не стал с ними общаться и жестко ответил: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".