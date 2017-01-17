Британский телеканал BBC показал фильм о влиянии России на избрание Трампа президентом

Британские журналисты показали программу о Трампе и его связи с РФ

Британский телеканал BBC показал фильм посвящен связям избранного президента США Дональда Трампа с Россией и вероятному компромату на него.

Документальный фильм Джона Суини о роли России в американских выборах вышел в эфир в понедельник, 16 января, сообщает ВВС Украина.

В фильме, в частности, анализируется опубликованный в прессе отчет, который, как утверждается, был написан бывшим сотрудником британской разведки.

Корреспондент ВВС пообщался с несколькими экспертами из сферы безопасности, в частности, с бывшим сотрудником американской разведки Малькольмом Нансом, который изучал методы российского шпионажа.

По его словам, много комнат в гостиницах, где останавливаются важные персоны, оборудованны средствами для прослушивания, или же другими системами сбора информации, позволяющих дистанционно следить.

"Все в этом докладе точно соответствует тому, как работает российская разведка", - утверждает Малькольм Нанс.

В свою очередь российский оппозиционный политик Михаил Касьянов отметил, что в московском гостиничном номере, где останавливался Дональд Трамп, было установлено специальное оборудование.

"Старый стиль КГБ, судя по всему, стал для них нормальной практикой", - сказал Касьянов.

Напомним, канал CNN сообщил, что руководство американских спецслужб передал новоизбранному президенту Трампу доклад, согласно которому, российские спецслужбы собрали на него компромат.

В Кремле заявили, что информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа является фальшивкой.

Сам же избранный президент США Трамп заявил, что он никоим образом не связан с Россией и назвал публикацию в СМИ фейком.