Чем известен британский журналист, раненый в Авдеевке

Кристофер Нунн приехал в Украину, чтобы узнать о жизни своих предков

Второго февраля в результате обстрела Авдеевки пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днепр."ДС" выяснила, чем известен Нунн. Фотограф из британского Йоркшира пишет, что он живет "между Англией и Украиной". Так, недавно увидела свет брошюра "Святая вода" с фотографиями из Украины за 2013-2015 годы. Его интерес к Украине не случаен - бабушка Кристофера родилась в Калуше Ивано-Франковской области. Когда она тяжело заболела Кристофер решил съездить на свою историческую родину. "Я понятия не имел, что хотел найти или чем вдохновиться, но я поехал. И решил ездить дальше, чтобы понемногу понять, чем живут в Украине", - рассказывал Нунн в интервью. Причем ни украинским, ни русским языком фотограф не владеет.

Нунн фиксирует не самые симпатичные стороны украинской действительности - к примеру, герои его фотографий зачастую пьют или фотографируются со спиртным. С начала военных действий на Востоке Украины Нунн снимал повседневную жизнь Донецка, а также будни украинской армии. При этом сам фотограф отмечает: "Это не Украина. Этой мой взгляд на страну, которая меняется". Он регулярно курсирует между западом и востоком Украины, причем общается в основном с представителями рабочего класса.

Нунн сотрудничает с известным британским изданием Financial Times, а также CNN, The New Yorker, Financial, Le Monde, Morgenbladet, The Telegraph. Он - участник выставки UK/RAINE Exhibition в известной Saatchi Gallery (Лондон) в декабре 2015-го.

Нунн фокусируется на социальных проблемах. К примеру, один из его проектов посвящен людям с болезнью Альцгеймера (именно от нее страдала его бабушка), еще один - уличным собакам Украины. Нунн издал несколько фотоальбомов, однако купить их в данное время невозможно - все книги распроданы. Между тем, альбом "Уличные собаки Украины" стоит 9 фунтов (около 304 грн).

"Я был в Донецке в марте, когда здесь стартовала так называемая "Русская весна". Я находился в административном здании, которое штурмом брали пророссийские демонстранты - потому здесь образовали штаб-квартиру "Донецкой народной республики", - рассказывает Нунн.

Алиса Неделина