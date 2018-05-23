Что должен знать каждый современный выпускник средней школы

В Оксфордском университете считают, что в ближайшие 20 лет исчезнет почти половина существующих сегодня профессий. Водители, нотариусы, турагенты, копирайтеры, сметчики, аналитики, муниципальные чиновники, риэлторы, логисты, кассиры, рабочие-станочники, строители, диспетчеры, банковские служащие, бухгалтеры, аудиторы, налоговики, телемаркетологи, работники фастфуда и фондовые трейдеры, а главное - горячо любимые в народе эникейщики, все окажутся не у дел

В школах 25 мая последний звонок. После чего с середины лета в вузах начнется волна вступительных экзаменов, и миллионы выпускников средних школ будут определяться, в какой вуз поступать. И даже несмотря на то, что подавляющее количество потенциальных студентов не будут работать по выбранной специальности ни одного дня, многие прямо сейчас размышляют о том, куда пойти учиться, какую профессию освоить. Для них мой текст.

Кун, ты попал. Конкретно. Скажи за это спасибо не папе с мамой, а четвертой промышленной революции, которая подкралась незаметно. Эта революция предполагает масштабное внедрение автоматизированных и роботизированных комплексов, высвобождающих огромное количество людей, занятых во всех сферах труда. Роботы побеждают и совсем скоро заменят людей в половине всех профессий. Поэтому рейтинги вузов, популярные специальности, бывшие когда- то стабильным "крайним случаем", - все это стало неактуальным еще вчера. Мир меняется быстрее, чем ты читаешь этот текст. И совсем скоро многие из окружающих тебя людей станут вообще не нужны цифровой экономике будущего.

Активная информатизация и роботизация перевернут рынок труда уже через 10- 15 лет. Очевидные перемены станут реальностью через 5 лет, как раз тогда, когда ты закончишь вуз и начнешь думать о том, куда пойти работать. Не слушай тех, кто будет убеждать тебя в том, что париться не нужно, так как Украине это все не грозит. В топку мракобесов. Хорошо образованные и постоянно повышающие свой уровень, а следовательно, востребованные специалисты будут становиться богаче в любой стране, в том числе у нас. Они будут ездить на крутых тачках, в то время как ты будешь ездить на папиной мазде. И даже если у твоего папы рендж-ровер, ты все равно будешь ездить на мазде. Потому что то, на что ты сможешь рассчитывать, если не будешь востребован, - это в лучшем случае накопления твоего папы и государственное пособие. Первое быстро закончится, а последнее, как тебе известно, никогда не будет высоким. Тем более что безусловный базовый доход, ласкающий слух миллионов потенциальной халявой, больше подходит компактным европейским странам, чем такой стране, как наша. И даже если у тебя в планах отсюда свалить, ты тем более встретишься и познакомишься с проблемой востребованности там, куда ты уедешь.

Мир вокруг тебя будет подвержен глобальной безработице и столкнется с проблемой огромного количества бесполезных людей. Иметь работу в будущем станет привилегией, а право на труд - одним из эксклюзивных прав. Так что единственный вариант - завоевать это право, умея делать то, что не смогут делать роботы, оставаясь конкурентоспособным и переизобретая себя каждый день. Тогда у тебя есть шанс не сломать себе жизнь, особенно в тот момент, когда тебе стукнет 40 (и такое тоже когда-нибудь произойдет). Про мазду и рендж-ровер я пошутил, скорее всего, через 10 лет тебя, как и остальных, будет возить автопилот.

В Оксфордском университете считают, что в ближайшие 20 лет исчезнет почти половина существующих сегодня профессий. Водители, нотариусы, турагенты, копирайтеры, сметчики, аналитики, муниципальные чиновники, риэлторы, логисты, кассиры, рабочие-станочники, строители, диспетчеры, банковские служащие, бухгалтеры, аудиторы, налоговики, телемаркетологи, работники фастфуда и фондовые трейдеры, а главное - горячо любимые в народе эникейщики, все окажутся не у дел. При этом конкурировать за оставшееся тебе придется не только с людьми, но и с роботами, которым ты будешь вынужден соответствовать мозгами, скоростью, обязательностью и ответственностью. Два навыка будут тебя от них отличать: страсть и гибкость. С ними тебе придется жить в ближайшем будущем. И это совсем не то, что ты подумал.

Согласно отчету "Будущее профессии" Всемирного экономического Форума в Давосе, самыми востребованными у тебя навыками будут:

1) умение находить решение в сложных ситуациях;

2) критическое мышление;

3) креативность;

4) успешное управление людьми;

5) умение работать в команде;

6) эмоциональный интеллект;

7) навыки оценки и принятия решения;

8) ориентированность на услуги;

9) умение вести переговоры;

10) когнитивная эластичность (емкость твоей памяти и способность управлять ею как флешкой).

Развивай их, не тупи. Что касается направлений, то будущее однозначно за беспилотными авто, 3D-печатью, дополненной реальностью, нейроинтерфейсами, робототехникой, генной инженерией, источниками возобновляемой энергии, системами управления климатом и полетами в космос. Нельзя на 100% спрогнозировать, какими будут самые востребованные профессии, но в своем выборе ориентируйся на биофармакологов, проектировщиков роботов, операторов беспилотников, климатологов, фермеров-агропоников, IT-медиков, IT- генетиков, молекулярных диетологов, тайм-брокеров (организация и продажа времени фрилансеров), городских кибераналитиков (отслеживание порядка сбора big-data в городах), экологов и архитекторов живых систем (технологии замкнутого цикла с участием генетически модифицированных организмов). И, конечно, девелоперов, куда без них, только совсем другого плана, вроде конструкторов кода - богов короче.

Ну, в общем ты понял. Действуй.

Илья Кенигштейн

Бизнесмен

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