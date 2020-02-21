Что пишут мировые СМИ о протестах в Новых Санжарах

Акции протеста против размещения в медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области эвакуированных их Уханя (Китай) украинцев и иностранных граждан, вызвали широкий резонанс в медиа не только украинских, но и мировых.

О том, что пишут иностранные СМИ о протестах в Новых Санжарах опубликовало материал издание "Голос Америки".

"Эвакуация людей из Уханя была окружена секретностью, слухами и смущением. Власть не смогла эффективно объяснить отсутствие опасности от пассажиров до их прибытия, и удержала пункт назначения в тайне", - так причины протестов описывают в колонке на сайте Forbes.

"Сотни полицейских были отправлены для поддержания порядка, некоторые из них оттесняли протестующих от толпы", - сообщает ведущий американский канал NBC.

Министр внутренних дел Арсен Аваков "призвал протестующих" не поддаваться на провокации и проявить понимание из-за необходимости таких временных мер ", - добавляет материал телеканала ABC.

Французское медиа France24 напоминает, что "Украина не имеет подтвержденных случаев нового коронавируса".

Об Новых Санжарах пишут даже местные издания: в штате Южная Каролина, Айдахо, Кентукки. "В следующие две недели этот (санаторий), наверное, будет учреждением с наибольшей охраной в стране", - цитирует издание президента Владимира Зеленского.

В соцсетях также комментируют события на Полтавщине.

"Безумие в Украине сегодня. Вот что страх, лживые новости и недоверие к системе могут вызвать", - пишет журналист Кристофер Миллер. Он опубликовал материал в издании Buzzfeed, где говорит о заявлении СБУ, что панику вызвали "рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19".

"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", - сообщили в Службе безопасности Украины.

В своей статье Миллер ссылается на слова Нины Янковицы с вашингтонского аналитического Центра Уилсона, которая считает, что дезинформация относительно болезней "имеет огромный потенциал в Украине из-за высокого недоверия к системе здравоохранения". "Совместите это с недоверием к информации от правительственных источников, медиа, ищут сенсации, и есть рецепт паники, особенно в случае с пандемиями, как коронавирус".

Ранее своих граждан из Китая вывезли США, Австралия, Филиппины, Непал, Германия, Россия, Канада, Индонезия, Италия, Португалия и Франция. О массовых протестах против эвакуации граждан в этих странах не сообщалось.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя (Китай) украинцами. Правоохранители сообщили, что всего было задержано 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7.

Также 9 полицейских пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медицинском центре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя украинцев.



