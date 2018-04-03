CNN составил рейтинг придуманных Трампом прозвищ для его оппонентов

Телеканал CNN составил рейтинг придуманных президентом США Дональдом Трампом прозвищ для своих политических оппонентов.

Список опубликован на сайте телеканала.

После того как президент США Дональд Трамп в очередном посте в Twitter назвал своего предшественника на посту лидера американского государства "обманщинком Обамой", телеканал составил рейтинг прозвищ, придуманных президентом США.

В тройку попали глава КНДР, названный "маленьким человеком-ракетой" (Little Rocket Man), а также "Лгущий Тед" (Lyin' Ted) и "Слабый". Два последних прозвища Трамп использовал для кандидата от республиканцев Теда Круза и противника на пост президента США от Республиканской партии в 2016 году Джеба Буша.

Кроме того, в список вошли прозвища, придуманные Трампом для американских политиков, в том числе "Покахонтас" (Pocahontas), "Малыш Марко" (Little Marco), "Нытик Стив" (Sloppy Steve), "Бесчестная Хилари" (Crooked Hillary), "Подлая Дайэнн" (Sneaky Dianne), "1 за Кейсика" (1 for 38 Kasich), а также "Эл Франкенштейн" (Al Frankenstien).

Прозвище Обамы оказалось на двенадцатой строчке рейтинга.

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