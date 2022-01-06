Де дивитися різдвяні богослужіння ПЦУ та УГКЦ

У Святвечір та Різдво, 6 та 7 січня, телеканали Суспільного мовника транслюватимуть святкові богослужіння Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Сьогодні на UA:Перший о 16:45 розпочнеться трансляція Всенічного бдіння у Надвечір'я Різдва Христового зі Свято-Михайлівського золотоверхого собору ПЦУ.

О 19:30 транслюватиметься Велике повечір'я з Литією у Надвечір'я Різдва Христового з Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ.

7 січня о 7:00 для глядачів телеканалів UA:Перший і UA:Культура розпочнеться трансляція Різдвяної утрені та Архиєрейської Божественної літургії УГКЦ.

Завтра з 9:00 на суспільному телеканалі UA:Перший транслюватиметься Різдвяна Божественна літургія ПЦУ.

О 9:00 в ефірі усіх регіональних телеканалів Суспільного мовника та UA:Крим транслюватимуть наживо Різдвяну літургію із Собору Святої Трійці Православної церкви України Луцька - головної церкви єпархії, пам'ятки архітектури національного значення.

Волинська філія Суспільного мовника також вестиме пряму трансляцію Різдвяної служби на ютуб-каналі, фейсбук-сторінці та на сайті.

"Дивіться Різдвяні літургії 6 і 7 січня на суспільних телеканалах UA:Перший і UA:Культура та всіх регіональних каналах Суспільного мовника", - зазначили на Суспільному.

Сьогодні, 6 січня, відзначається третя річниця вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

19 квітня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із проханням видати Томос про автокефалію православної церкви в Україні.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні.

15 грудня 2018 року в Києві у Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та представники УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля − митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

