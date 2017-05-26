Девять администраторов антиукраинских групп в соцсетях осудили в 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины с начала мая прекратили деятельность десяти владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители разоблачили координаторов сепаратистских ресурсов в Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Пользователи по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в сети информацию с призывами к свержению конституционного строя, изменения границ территории Украины, агитировали за содействие террористическим организациям "ДНР/ЛНР".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности в российских соцсетях "ВКонтакте" "Одноклассники".

Задержанные оперативниками спецслужбы администраторы антиукраинских сообществ будут нести ответственность по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

С начала 2017 следственными подразделениями СБУ зарегистрировано двадцать три уголовных производства в отношении владельцев и администраторов сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Судами уже вынесено девять обвинительных приговоров.

Как сообщал УНН, администратора антиукраинских групп в соцсетях осудили в Хмельницкой област