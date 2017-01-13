Дима, Маша и "Дождь", - Портников

Дима Песков и Маша Захарова, две "говорящих головы" российской власти, заступились за телеканал "Дождь", чье вещание в украинском телеэфире прекращается из-за нарушений законодательства страны-вещателя.

Я, кстати, вовсе не собираюсь бросаться камнями в "Дождь" за эти нарушения. "Дождь" - российский телевизионный канал, который естественным образом живет по законам своей страны. Отказаться от демонстрации географических карт этой страны, на которых в качестве российской территории обозначен украденный Крым, не так-то просто. Не проговориться о российско-украинской "границе" внутри Украины, между Херсонской областью и Крымом, и того труднее. И так далее.

Для меня удивительно не то, что "Дождю" запретили вещать в Украине, а то, что до сих пор в телевизионном эфире воюющей с Россией страны есть каналы государства-агрессора. Думаю, разрешить им вещать можно будет только после восстановления территориальной целостности нашей страны и суда над российскими военными преступниками - пусть даже местом этого процесса будет Москва, а не Киев. Я даже готов к компромиссу - включить во время этого процесса "Дождь" или НТВ: пусть дают в прямом эфире показания Путина, Лаврова без сигары и спящего Медведева. А мы посмотрим - даже без субтитров на украинском и с рекламой "Газпрома", если такой еще будет существовать.

Меня куда больше поражают Дима и Маша, которые рассказывают нам об украинской "деструкции". Да, Дима и Маша, сегодня "Дождь" можно увидеть в любом украинском телевизоре. А в каком таком российском телевизоре можно увидеть "Дождь"? В окне весной?

Наглость российских чиновников иногда выходит за границы обыкновенной логики. Они превратили маленький новостной канал в резервацию для московской публики, считающей себя интеллигенцией, выгнали этот канал отовсюду, откуда это только возможно было сделать, но возмущаются из-за украинской "деструктивности". Интересно, а знают ли Дима и Маша, в скольких российских городах кабельные операторы дают своим подписчикам возможность подключиться к "Дождю"? В целых пятнадцати! Вы не включите "Дождь" ни в Петербурге, ни в Хабаровске, ни в Чите, ни в Уфе, ни в Челябинске, ни в Кемерове, ни в Ярославле, ни во Владимире, ни в Грозном, ни в Туле, ни в Орле. Простите меня, Дима и Маша, но в Израиле больше городов, в которых можно смотреть "Дождь", чем в России. А вы заняты "украинской деструктивностью" и жалобами в ОБСЕ. Займитесь лучше собой.

Но вы не займетесь. Потому что если бы российское телевидение было таким, как "Дождь" (даже при всей осторожности и осмотрительности канала), если бы миллионы россиян слышали хотя бы то, что говорят Белковский и Невзоров, а не ту параноидальную чушь, которую городите вы, Дима с Машей, вместе со всей вашей ратью киселевых, соловьевых и петьтолстых, то не были бы вы уже никакими пресс-секретарями, а ваши шефы давно сидели бы не в кабинетах, а на той самой скамье подсудимых, картинку которой я рассчитываю еще посмотреть на "Дожде".

Но какие бы глупости вы ни говорили и кого бы вы сейчас ни обвиняли в нарушении свободы слова, рано или поздно вы обязательно увидите эту картинку. И даже будете участвовать в ее создании. Надеюсь, не в качестве свидетелей.

Капля камень точит.

Виталий Портников

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