Для чего нам "Великий Львов"? (Zaxid, Украина)

Идея создания "Львовской агломерации" в последние годы стала какой-то навязчивой идеей. Это, мол, неотвратимое благо, и вопрос состоит лишь в том, как его достичь. Но, хотелось бы понять, зачем это нужно и в чем это благо заключается.

Вот, например, в свежем блоге Любомира Зубача отмечено, что это объединение станет наиболее выгодным для сельских общин. Во Львов, мол, ежедневно приезжают десятки тысяч жителей из пригородных сел и тем самым создают "нагрузку на инфраструктуру". Кроме того, Львов инвестирует в Винники, Брюховичи и Рудно. А если интегрировать еще и в села, то расходы возрастут. Но, агломерация фактически существует, поэтому надо ее узаконить.

Здесь мы имеем дело с желанием все упорядочить и "взять на карандаш", которое является естественным для каждого украинского чиновника. Это понятно. Непонятна аргументация, например, что означает "Львов не может оставаться отдельным "анклавом" и абстрагироваться от окружающих общин"? Или "по факту, а не по прописке, ведь там живут такие же львовяне, которые также нуждаются в качественных медицинских, транспортных и других услугах".

Мы же не в "Элизиуме" (в древнегреческой мифологии часть загробного мира, обитель душ блаженных - прим. перев.) живем, отгороженные стеной от фавел (трущобы в городах Бразилии - прим. перев.) и диких племен. Из близлежащих сел детей возят в львовские школы, это не секрет. А больных - в больницы. О качественных транспортных услугах я бы так смело не говорил... Где же здесь "анклав"?

Интересна и сама трактовка реформы местного самоуправления: "новое территориальное устройство - это не столько в интересах города, сколько в интересах региона и всей страны. Большие города, в том числе Львов, безусловно, должны брать на себя большую ответственность за улучшение качества жизни людей в этих городах и на их окраинах". Такой вот сюрприз, оказывается, дело государственной важности. Наблюдать за тем, что это такое "брать на себя ответственность", мы имеем возможность вот уже почти 30 лет, спасибо.

Интересно, что агломерация "предусматривает не "поглощение", а форму сотрудничества с окружающими общинами". Но какой в этом смысл? Обозначить территорию? Развернуть бурную деятельность?

Еще больше феерии нам подарил медиа-проект "Большой Львов", который не сработал на парламентских, но может сработать на местных выборах. Здесь и о метро, и о ревитализации (возрождении) [реки] Полтвы, и о бизнес-центре на Подзамче (местность в Шевченковском районе Львова и одноименная железнодорожная станция - прим. перев.). Опять же, о "поглощении" речь не идет. Говорят, о каком-то объединении общин, с целью координации пространственного развития, рынка труда, "взаимосвязи". А 30-ти километровая зона позволит проложить радиальные дороги...

Поэтому, напрашивается вопрос: что мешает координировать работу сейчас? Есть же прекрасный кейс - пригородный и городской общественный транспорт. Остановки, наложение графиков и маршрутов, есть те самые отдельные общины. Неужели проблема заключается в том, что на обложке документа не написано слово "агломерация"?

Если человек приезжает в поликлинику (а у нас теперь, если кто забыл, "деньги ходят за пациентом"), то он осуществляет вложения в местный бюджет. Здесь же он покупает кофе, детям мороженое, делает ксерокопии справок в соседнем киоске, оставляет автомобиль на платном паркинге.

Что Львов может предложить в плане инфраструктуры, кроме поликлиник и школ, услугами которых и так пользуются те, кто работает в городе? Выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Черновола при перекрытой Замарстыновской улице? Эко-тропы на Сыхове (крупнейший жилой массив Львова - прим. перев) при тотальной загруженности проспекта Красной Калины? Как "агломерация" может исправить ситуацию? И есть ли смысл рисовать проекты радиальных дорог в радиусе 30 км, если есть замечательные идеи (уже лет сорок с хвостиком) построить дороги в самом Львове (Вернадского - Стрыйская, Ряшевская - Аэропорт, Левандовка - Обильное)? Не рано ли начинать нашу высокотехнологичную экспансию на села?

Может, мы перерабатываем мусор и производим из него энергию? Или свою канализацию мы предложим жителям 30-километровой зоны?

В пределах города, кстати, есть дачные кооперативы, которые всякими правдами и неправдами годами присоединяются к базовой инфраструктуре (газ, электричество, вода). Есть улицы, на которые не ступала нога автодоровца. Может бы их для начала "агломерировать", прежде чем нести цивилизацию на периферию? Не так давно холдинг ОККО взялся развивать курорт в Славском, налоги там платить. А еще более свежая история - шантаж областной больницы, когда юридический адрес изменили на Большой Любень, туда же и направили налоги. Агломерация здесь нам не поможет, разве что расширив ее на большую территорию, включая Кипр и Виргинские острова.

Поэтому, если мы говорим о "Большом Львове", а не о "Больших Нью-Васюках", стоило бы для начала ответить на два вопроса: для чего все это делать (что изменится?) и кому от этого станет лучше? Жителям Львова? Жителям сел? Руководству Львова? Руководству сел? Застройщикам?

Пока что существует только медийная составляющая. Вам ничего не напоминает подход, когда недоработки внутренней политики (это если мягко сказать) прикрываются поиском побед на внешней арене? Величие, жизненное пространство, "вот-это-вот-все"...

О "перспективах", кстати, есть соответствующий анекдот, как домашние животные с голоду решили убежать жить в лес, а песик Бровко остался, потому что подслушал, что у него есть "перспектива". А если серьезно, то новейшая украинская история еще не знала случаев, когда "наведение порядка" со стороны власти и всякие укрупнения давали положительный результат. Может, люди как-то сами разберутся, как им жить в деревне, когда и куда ехать, что делать с землей? А не сразу "брать ответственность" за судьбу региона, несмотря на затраты и тяжелый мозолистый труд.

Назар Кись

Оригинал публикации: Для чого нам "Великий Львів"?

https://zaxid.net/dlya_chogo_nam_velikiy_lviv_n1488792