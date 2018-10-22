Для печатных СМИ могут ввести языковые квоты

Готовятся поправки к законопроекту о языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык для печатных изданий

Об этом заявила на брифинге председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает "ДС" со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас включились в подготовку поправок к законопроекту о языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык для печатных изданий... Мы приучили людей читать на русском, и контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и, если туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, тогда мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя", - сказала она.

Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы отрасль имела возможность выжить, и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу. Это на сегодняшний день важная задача, и мы думаем, каким образом ее лучше сделать. Будет ли это просто период 2-3 года, когда они вынуждены будут перейти, или это будет поэтапное внедрение: в первый год - 25% на украинском, 2 год - 35% и т. д." - сказала Сюмар.