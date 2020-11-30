Для Офісу Президента передплатять періодику на 190 тисяч

Державне управління справами оголосило тендер на передплату на 2021 рік періодичних друкованих видань для Офісу Президента України, на 189,632 тис. грн.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення оприлюднене в системі електронних торгів Прозорро.

У переліку передплати на 2021 рік - 41 видання.

Найбільше екземплярів передплачено: Голос України - 1458, Урядовий кур'єр - 1470, Еженедельник Фокус - 780, Новое время страны - 672, Український тиждень - 312, Корреспондент - 288, Факты и комментарии - 250, Вести - 243, Комсомольська правда (КП в Украине) - 208, День - 150, Україна молода - 145, Аргументы и факты - 104, Юридическая практика - 104, Офіційний вісник України - 100.

Також, для Офісу Президента передплатять Юридичний вісник України - 53 екземпляри, Відомості (комплект) - 52, The Economist (print) (англ.) - 51, Країна - 50, Сучасна освіта України - 50, Сільські вісті - 49, Деньги UA - 48, Власть денег - 36, Держслужбовець - 36, Бізнес - 24, Культура і життя - 24, Юридична газета - 24, Оборонний вісник - 24 екземпляри.

По 12 екземплярів замовлено передплату на друковані видання - Консультант кадровика, Бюлетень законодавства і юридичної практики, Вісник Конституційного Суду, Кадровик UА, Кадровик 01, Кодекси України (в теках), Економіка України, Олімпійська арена, Юридичний журнал "Право України", Юридична практика. Законодавство. Право, Управление персоналом.

Крім того, планується передплатити Вісник НАДУ - 8 екземплярів, Harvard Business Review (англ.) - 6, Збірник наукових праць НАДУ - 2 екземпляри.

Аукціон буде запланований після 1 грудня 2020 року.

Загалом, за запитом "Періодичні видання" та замовником "Державне управління справами" система Прозорро видає 19 аукціонів з 2017 по 2020 рік.

