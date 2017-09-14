До конца года вся Одесская область будет с украинским телевещанием, - Сюмар

До конца 2017 года вся территория Одесской области будет охвачена украинским телерадиовещанием.

Об этом в Facebook сообщила Виктория Сюмар, народный депутат, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде.

"Есть решение. Уже до конца года Одесская область будет с украинским ТВ и радио. Вся. Нацсовет объявил конкурс на цифровые лицензии на базе государственного концерна РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения - ред.)", - написала она.

По ее словам, это означает, что башни, построенные государством, заработают для трансляции украинского ТВ и радио, а не только мобильных операторов.

"Компания "ЗЕОНБУД", среди владельцев которой семья Януковича, наконец и впервые потеряла монополию на цифровое вещание. "ЗЕОНБУД" зашевелился и пообещал закрыть "белые пятна". И главное - жители одесской области в Килии, Раздельной, Кодыме, Рени, Татарбунарах и так далее будут слушать и видеть украинское и жить в украинском информпространстве, а не в российском - из Приднестровья или в румынском", - подытожила Сюмар.

По словам Виктории Сюмар, все необходимое оборудование в регионе имеется еще с 2004 года.

Ранее Артем Биденко, заместител министра информационной политики, заявил: "Позиция председателя Одесской ОГА Максима Степанова очень четкая: "Украинское вещание должно быть на всей территории области. Через год мы забудем, что такая проблема существовала".

19 июня Министерство информационной политики сообщило, что Украина запустила спутник, который направлен на трансляцию отечественных телеканалов в отелях и гостиницах Северной и Западной Европы.

6 мая сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки построили и передали Украине телебашню, которая устанавливается в Луганской области. 4 мая государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко заявил, что до конца 2017 года в Бахмутовке и Покровске построят телебашни, которые ликвидируют "белые пятна" в украинском вещании на Донбассе.

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