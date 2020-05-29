Дональд Трамп пішов проти соцмереж

Вчора Дональд Трамп підписав спеціальний "закон про соцмережі" після конфлікту з сервісом мікроблогів Twitter

Після підписання закону, в США стане можливим подавати до суду на соціальні мережі, які раніше були захищені законопроектом 1996 року.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-preventi...

Раніше закон гарантував захист сайтам, які створені й управляються усередині однієї компанії. Його також називали як "26 слів, що створили інтернет".

Під час підписання нового закону, Дональд Трамп повідомив, що своїм рішенням хоче "захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших загроз у історії США" і додав:

"Маленька купка соцмереж, які монополізували все, хоче контролювати великий потік громадського та особистого листування в США. Вони вирішили, що можуть бути цензорами, правити та змінювати тексти, перевертати та ставити з ніг на голову інформацію, якою люди діляться в інтернеті"

У законі також звинувачуються компанія Google в допомозі китайській владі під час стеження за населенням, Twitter у поширенні китайської пропаганди, а Facebook - у збагаченні на рекламі китайських товарів.