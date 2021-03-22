Дональд Трамп решил запустить собственную соцсеть

Дональд Трамп готовится представить собственную социальную сеть. Ее запуск состоится в ближайшие 2-3 месяца.

Об этом советник бывшего президента США и пресс-секретарь Джейсон Миллер рассказал в выпуске Fox News.

Трамп не сомневается в том, что его детище ждет успех. Он уверен, что новая платформа привлечет "десятки миллионов" пользователей и "полностью изменит правила игры". В настоящее время политик ведет переговоры с несколькими компаниями о работе над его новым проектом.

Напомним, в январе Трампа навсегда заблокировали в твиттере за подстрекательство к насилию во время штурма Капитолия. Facebook, Instagram и YouTube также блокировали страницы, связанные с бывшим президентом США.