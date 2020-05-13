Дубінський виклав у мережу контакти журналістів після публікацій про плагіат Портнова

Головний редактор тижневика "Новое время" Віталій Сич отримав погрози після публікації про плагіат у дисертації Андрія Портнова, ексголова Адміністрації президента часів Януковича.

Як написав Сич на своїй сторінці у Facebook, його номер на ряду з номерами інших журналістів опублікував народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Журналісту стали надходити повідомлення від невідомих з образами і пропозиціями зустрітися і з'ясувати стосунки.

"Вночі - кілька спроб зв'язатися зі мною через відеодзвінок від, припускаю, нетверезих шанувальників творчості Портнова і Дубінського. Але загалом небагато - 5-6 осіб", - зазначив Сич.

Головред НВ також додав, що деякі невідомі прислали йому повідомлення зі словами підтримки.

"Боюся, якщо особисті номери Дубінського і Портнова ми розповсюдимо, вони отримають набагато більше, ніж кілька неприємних листів і дзвінків. Ми не будемо цього робити. Проте продовжимо про них писати", - пообіцяв Сич.

"Володимир Зеленський та його колеги прийшли до влади з обіцянками провести глибокі реформи. Реформ поки мало. Зате при них не тільки повернулися, але й розквітли Портнов і Ко", - додав він.

Зазначимо, що нещодавно журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про те, що Дубінський намагався за гроші отримати румунське громадянство, про що свідчать документи, які потрапили до них.