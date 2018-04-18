Дуров пообещал миллионы долларов за помощь в разблокировке Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов для тех, кто помогает бороться с блокировками популярного месенджера в России.

"Чтобы поддержать свободу интернета в России, я начал выплачивать биткоин- гранты частным лицам и компаниям - администраторам прокси-серверов с протоколом socks5, а также VPN. Буду рад до конца года пожертвовать миллионы долларов на эти цели и надеюсь, что другие люди присоединятся к этой инициативе", - заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Также Дуров поблагодарил российских пользователей Telegram за поддержку, а Apple, Google, Amazon и Microsoft - за то, что не приоединились к политической цензуре.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, по требованию Роскомнадзора российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram.

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