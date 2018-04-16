Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России

Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки. Об этом заявил создатель и владелец мессенджера Павел Дуров, передает РИА Новости.

По его словам, на фоне блокировки Telegram часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook, в результате чего национальная безопасность России может снизиться.

"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно.... Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", - заявил Дуров.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в сложившейся ситуации не стоит "играть в прятки и догонялки".

Как известно, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России. Ограничение может быть снято лишь в том случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Отвечая на данный ультиматум Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".