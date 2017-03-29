DW: Конгресс США отменил нормы по защите интернет-пользователей

Вслед за Сенатом, правила, защищающие данные интернет-пользователей, отменила и Палата представителей Конгресса США. С провайдеров снимаются практически все ограничения.

Американские интернет-провайдеры получат право по собственному усмотрению распоряжаться информацией о посещаемых пользователями веб-сайтах и продавать эти данные рекламным агентствам без согласия на то самих интернет- пользователей. Вслед за Сенатом США отмену соответствующих норм по защите данных в среду, 29 марта, одобрила и Палата представителей американского Конгресса.

За отмену норм, принятых при администрации экс-президента США Барака Обамы, проголосовали 215 конгрессменов, 205 высказались против. Исход вотума оказался менее убедительным, чем ожидалось, поскольку против голосовали и 15 республиканцев.

Несправедливая конкуренция

Конкретно речь идет о предписаниях, касающихся таких интернет-провайдеров, как AT&T или Verizon. До сих пор они были обязаны получать у пользователей согласие на использование геоданных или информации об их финансах, состоянии здоровья и детях для маркетинга или рекламных целей.

По мнению республиканцев, эти предписания затрудняют таким провайдерам конкуренцию с Google, Facebook и Twitter, в отношении которых действуют менее строгие правила. В результате эти компании имеют возможность собирать больше данных, чем интернет-провайдеры и тем самым еще сильнее доминировать на рынке онлайн-рекламы.

Чтобы обрести силу закона, принятая Конгрессом резолюция должны быть подписана президентом США Дональдом Трампом. По сообщению канцелярии президента, Трамп разделяет точку зрения конгрессменов.