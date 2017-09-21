"Джейсон Стэтхэм" на НСК "Олимпийский" оказался украинским двойником

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм не прилетал в Киев для съемок рекламы на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает ТСН.
Вместо знаменитого актера в рекламе снялся его украинский двойник Антон Жуков.
Парень опубликовал фото с "Олимпийского". Судя по фотографиям, украинец действительно очень похож на голливудского актера.
НСК "Олимпийский", который опубликовал информацию о приезде Стэтхэма и добавил фото, сейчас исправил свое сообщение, взяв в кавычки имя и фамилию актера.
- Ранее сообщалось, что известный голливудский актер Джейсон Стэтхэм посетил Киев для съемок рекламного ролика компании Perspectiva.