Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей 2017 года по версии Forbes

Известная британская писательница Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей 2017 года в рейтинге журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Согласно информации журнала, в течение последних 12 месяцев Роулинг заработала 95 миллионов долларов, благодаря чему вернула первое место, которое она занимала в 2008 году.

Кроме того, в рейтинг попала еще одна британская писательница Пола Хокинс, ставшая известной благодаря роману "Девушка в поезде".

Однако Джордж Мартин, известный по циклу книг "Песнь льда и пламени", ставшему основой для популярного фэнтези-сериала "Игра престолов", пропал из перечня.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в октябре 2017 года на прилавках книжных магазинов появятся две новые книги из вселенной Гарри Поттера.