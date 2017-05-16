Эксперт о запретах в интернете: "Это удалось только Северной Корее"

В 21 веке информационные войны нельзя выиграть, противостоя современным технологиям, отмечает специалист по Безопасности.

Общество разделилось "за" и "против" указа президента относительно санкций в отношении "Одноклассников", "ВКонтакте" и Яндекса. Многие провайдеры утверждают, что запрет нельзя исполнить технически. Своим мнением с "КП" в Украине" поделился эксперт по вопросам информационной - Интернет представляет собой огромную сеть, состоящую из связанных между собой сетей меньшего размера. Провайдер контролирует всего лишь одну из таких маленьких сетей, и его запрет распространяется только на эту маленькую сеть. Из всех других сетей на "запрещенный" ресурс зайти можно, - говорит Сергей Нестеренко.

По мнению эксперта, реально запретить доступ к ресурсу можно только одним способом -ограничив весь Интернет только сетями национальных провайдеров.

- Фактически таким образом запрещается не доступ к конкретному ресурсу, а доступ ко всему интернету за пределами страны. На сегодняшний день это удалось сделать только одной стране в мире - Северной Корее. И то только потому, что она изначально не подключалась к Всемирной сети. Россия попыталась это повторить и пришла к выводу, что это технически невозможно. Точно также технически невозможно сделать это и в Украине, даже если бы в ней - не дай Бог! - и появился свой Ким Чен Ир.

Сергей Нестеренко также обращает внимание, что в ближайшее годы будет запущен проект спутникового интернета для всей планеты.

- В этом случае и у Северной Кореи не останется шансов избежать подключения ко Всемирной сети. Поэтому еще раз подчеркну: запрет - это не тот метод, которым можно что-то решить в 21 веке. Пытаться что-то запрещать в интернете столь же эффективно, как законодательно запретить солнцу всходить по утрам. Информационные войны так не выигрывают, - считает эксперт.

Для многих новость о блокировке соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" стала, мягко сказать, шоком.