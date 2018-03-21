Елкин меткой карикатурой высмеял поздравления Путину от Трампа

Известный карикатурист Сергей Елкин в новой картинке высмеял поздравления с победой на выборах президента РФ Владимира Путина от президента США Дональда Трампа.

Карикатура опубликована на странице Елкина в Facebook.

За основу картинки художник взял кадр из видео с новой ядерной ракетой, летящей по направлению к США, которое демонстрировал Путин во время обращения к Федеральному собранию. На карикатуре Трамп стоит под прицелами этих ракет и поздравляет своего российского коллегу.

Напомним, 20 марта президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента.

Как сообщал "Апостроф", отвечая на критику по поводу поздравлений, представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что это было формальной процедурой.

Также появилась информация, что советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять Путина.