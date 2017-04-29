Энтони Джошуа - Владимир Кличко. Где смотреть трансляцию

Sport Arena рассказывает, где можно будет посмотреть прямую трансляцию боя за пояса чемпиона мира IBO, IBF и "суперчемпиона" WBA между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля на Уэмбли.

День битвы настал! Сегодня, 29 апреля, Владимир Кличко (64-4, 53 КО) вернется на ринг спустя 15 месяцев с момента поражения от Тайсона Фьюри. Соперником украинского боксера станет действующий чемпион в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

Sport Arena будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Главный бой вечера бокса на Уэмбли в Лондоне, в котором сойдутся Джошуа и Кличко, ориентировочно начнется в 23:59 по киевскому времени.

Прямую трансляци на территории Украины будет осуществлять телеканал Интер. В интернете на легальной основе можно посмотреть на сайте канала Интер или через сервис Oll.tv.

В США поединок британского и украинского боксеров в прямом эфире покажет платный канал Showtime, а в повторе - еще один кабельный гигант HBO.

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