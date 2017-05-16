ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на массовую блокировку сайтов в РФ

Благодаря закону о черных списках сайтов в РФ под блокировку попало 5 млн интернет-ресурсов

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, который не смог в российских судах обжаловать неправомерную, по его мнению, блокировку своего сайта, пишет "Русская служба ВВС".

ЕСПЧ предложил российским властям до 15 сентября 2017 года ответить на несколько вопросов в связи с жалобой Харитонова.

Харитонову не удалось обжаловать в России положение закона о черном списке интернет-сайтов, допускающее их массовую блокировку Роскомнадзором - не только тех, что содержат запрещенную информацию, но и тех, что оказались с ними на одном IP-адресе.

По данным Роскомсвободы, после вступления в силу закона о черных списках сайтов в 2012 году под блокировку "заодно" попало не меньше 5 млн интернет- ресурсов.

Сейчас под угрозой массовой блокировки в РФ может находиться порядка 3 млн сайтов.

Напомним, сегодня стало известно о новых санкциях Киева против Москвы. Как указано в документе, планируется блокировка всех сервисов "Яндекса", также провайдеры должны будут заблокировать доступ к Mail.ru, антивирусным компаниям "Лаборатория Касперского" , DrWeb и ООО "1С-Рарус Софт".

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