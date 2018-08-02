ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на блокировку Telegram в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram в России. «Первый фильтр пройден»,— сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram. Он приложил копию документа из секретариата Страсбургского суда.

В ЕСПЧ с жалобой на блокировку обращались и представители Telegram. Вторую жалобу они подали в июне.

В жалобе Telegram утверждает, что «российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни», а также права мессенджера на распространение информации.

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Telegram на решение Таганского районного суда, 13 апреля постановившего немедленно заблокировать мессенджер на территории России. Следующий этап спора состоится 9 августа в Верховном суде, который рассмотрит обжалование приказа Федеральной службы безопасности — на его основании от Telegram требуют предоставить спецслужбам ключи для декодирования переписки пользователей.