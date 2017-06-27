Еврокомиссия оштрафовала Google на EUR2,42 миллиарда

Еврокомиссия наложила штрафные санкции на американскую компанию Google за нарушение правил конкуренции на рынке ЕС.

О таком решении руководящая институция Евросоюза объявила во вторник, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольных правил. Google злоупотребляла своим доминированием на рынке в части поисковых систем, противоправно предоставляя преимущества другим продуктам Google и своим торговым сервисам", - заявили в Еврокомиссии.

Американская компания должна уплатить штраф в течение 90 дней.