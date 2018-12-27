Евровидение-2019: определен состав жюри Национального отбора

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ завершили прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Согласно правилам, победители первого этапа Нацотбора - Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены на сайтах телеканалов СТБ и Общественного вещания UA: Перший не позднее 20 января.

Состав же членов жюри Национального отбора-2019 уже определен. С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на "Евровидении", будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

"Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силён в своём направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разность взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя", - отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на "Евровидение" (телеканал СТБ).

Напомним, в октябре этого года СТБ и UA: ПЕРШИЙ сообщили о продлении сотрудничества по проведению Национального отбора на Евровидение.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Также в эфире СТБ зрители увидят спецпроект "Небачене Євробачення" обо всем, что происходит за кулисами главного музыкального конкурса страны.

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