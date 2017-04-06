Facebook анонсировала новые инструменты для борьбы с «порноместью»

Facebook запускает ряд инструментов, которые помогут бороться с «порноместью» (revenge porn), сообщает The Guardian. Речь идет о публикациях интимных фотографий, которые выкладываются бывшими возлюбленными в целях шантажа или мести.

Новые инструменты позволят пользователям быстро сообщать об интимных фотографиях, размещенных без согласия запечатленного на них человека. Представители сосцети проверят и удалят изображения, если они нарушают стандарты компании.

Также Facebook будет использовать технологии распознавания изображений на фотографиях. Аналогичная система PhotoDNA компании Microsoft уже используется для выявления терроризма и случаев жестокого обращения с детьми.