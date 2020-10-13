Facebook буде видаляти контент, який заперечує Голокост

Адміністрація Facebook оголосила, що будь-який контент, який заперечує Голокост або спотворює факти про нього, буде видалений, повідомляється в заяві Facebook.

Інформація про заборону з'явилася після зафіксованого зростанням числа випадків антисемітизму в усьому світі, що "викликає тривогу рівнем необізнаності про Голокост", особливо серед молоді.

Facebook проаналізував статистику. Відповідно до неї, чверть американців у віці 18-39 років вважають, що Голокост - це міф чи що геноцид євреїв перебільшений.

Соцмережа буде відсилати своїх користувачів, що шукають дані про Голокост, до "авторитетних джерел", щоб ті мали доступ до "достовірними даними" про геноцид євреїв, заявив в Facebook засновник соцмережі Марк Цукерберг. Він зазначив, що компанія вже видаляє повідомлення, що вихваляють злочину на грунті ненависті або масові вбивства, включаючи Холокост.

"Але з ростом антисемітизму ми розширюємо нашу політику і забороняємо контент, який заперечує Голокост або спотворює інформацію про нього", - повідомив Цукерберг в соцмережі.

Днями Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у присутності Президента України Володимира Зеленського підписав Меморандум про співпрацю з урядом України, а також отримав принципову позитивну оцінку своєї діяльності від Європарламенту.