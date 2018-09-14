Facebook будет проверять фото и видео на достоверность

Социальная сеть Facebook начнет проверять видео и фотографии на дезинформацию, сообщается в блоге компании.

Теперь все подозрительные фото и видео будут отсылаться 27 сторонним компаниям, которые занимаются фактчекингом для Facebook. Те, что будут признаны сомнительными, получат специальную отметку.

Facebook уже проверяет на достоверность новости и текстовые публикации. В конце августа соцсеть ввела систему оценку репутации пользователей, определяя степень благонадежности по шкале от нуля до одного.