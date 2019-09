Facebook готовится отменить счетчики "лайков" под публикациями

Социальная сеть Facebook планирует внедрение функции скрытия счетчиков "лайков" и реакций на публикации. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на TechCrunch.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0 - Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019

Эта тема стала живо обсуждаться после того, как специалист Джейн Манчун Вонг обнаружила соответствующий программный код в Android-приложении для Facebook. Исследовательница предположила, что алгоритмы скрывают информацию о количестве юзеров, которые отреагировали на публикацию от других пользователей соцсети, но оставляют ее доступной для автора публикации.

"Сокрытие счетчика "лайков" и реакций от кого-то, кроме создателя поста, может помочь пользователям меньше беспокоиться о популярности своего контента", - предположила Вонг. На запрос TechCrunch относительно такой разработки в Facebook ответили утвердительно и пояснили, что обсуждают возможность тестирования функции, которая скрывает счетчики.

Как сообщалось, компания Facebook нанимала сотни сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Там признали прослушивания, но заверили, что больше так не делают.

Статистика свидетельствует, что это вдвое больше, чем обычно. Почистили также 7 миллионов сообщений вроде оскарблений, пропаганды насилия и терроризма. В Facebook уверяют - очень озабочены тем, чтобы их платформу злоумышленники не использовали для вреда обществу.