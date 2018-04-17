Facebook грозит коллективный иск от пользователей

Компании могут предъявить иск из-за использования технологии распознавания лиц без разрешения пользователей
Компании Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без разрешения пользователей. Об этом пишет AFP, ссылаясь на постановление Федерального суда в Калифорнии.
Таким образом, суд разрешил иск группы пользователей, которые утверждают, что эта технология нарушает закон штата Иллинойс о запрете на использование биометрической информации.
Технология распознавания лиц в Facebook начала работать в 2010 году. Она предлагает выбрать имена людей, которых идентифицируют по фотографиям.
Эта технология была остановлена для европейских пользователей в 2012 году из-за опасений, что она нарушает конфиденциальность.
При этом в Facebook отметили, что дело не имеет никаких перспектив.
Также в компании подчеркнули, что с момента ее создания, она всегда была открытой, и позволяла пользователям не допускать, чтобы их имена предлагали в тегах с фотографиями.