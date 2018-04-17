Facebook грозит коллективный иск от пользователей

Компании могут предъявить иск из-за использования технологии распознавания лиц без разрешения пользователей

Компании Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без разрешения пользователей. Об этом пишет AFP, ссылаясь на постановление Федерального суда в Калифорнии.

Таким образом, суд разрешил иск группы пользователей, которые утверждают, что эта технология нарушает закон штата Иллинойс о запрете на использование биометрической информации.

Технология распознавания лиц в Facebook начала работать в 2010 году. Она предлагает выбрать имена людей, которых идентифицируют по фотографиям.

Эта технология была остановлена для европейских пользователей в 2012 году из-за опасений, что она нарушает конфиденциальность.

При этом в Facebook отметили, что дело не имеет никаких перспектив.

Также в компании подчеркнули, что с момента ее создания, она всегда была открытой, и позволяла пользователям не допускать, чтобы их имена предлагали в тегах с фотографиями.