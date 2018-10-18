Facebook из-за завышенного просмотра видео хотят привлечь к суду

Крупнейшую соцсеть мира обвиняют в нечестном ведении бизнеса и мошенничестве

Американские маркетинговые агентства подготовили коллективный иск против Facebook из-за завышения показателей просмотра видео, сообщает The Verge.

По информации издания, после анализа 80 тыс. внутренних документов Facebook заявители утверждают, что компания завышала показатели просмотра видео на 150-900%.

Истцы утверждают, что агентства переплачивали за рекламу, а медиакомпании были введены в заблуждение, переоценивая потенциал видео в Facebook.

Подозрения по поводу завышенных показателей возникли еще в 2015 году. Тогда администрация Facebook признала ошибку на 60-80%.

В компании объяснили это тем, что вместо количества пользователей система учитывала количество просмотров, продолжавшихся более трех секунд.

Напомним, публичные фонды, владеющих акциями компании Facebook, поддержали предложение устранить Марка Цукерберга с должности главы совета директоров.