Facebook ликвидировал фабрику троллей в Украине: среди удаленных страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Компания Facebook остановила деятельность ряда учетных записей и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине.

Об этом говорится в заявлении Facebook.

"Мы также удалили 168 учетных записей, 149 страниц в Facebook и 79 групп за причастность к скоординированной кампании по дезинформации в Украине", - говорится в сообщении.

Всего у них было около 4,2 млн подписчиков. Среди удаленных страниц, в частности, были аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser.

Как отмечается, люди, стоявшие за этой деятельностью, использовали фейковые учетные записи для управления группами и рядом страниц, некоторые из них со временем меняли свои названия.

Страницы администраторов и владельцев учетных записей публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических вопросах, включая выборы в Украине, политических кандидатах и критику различных общественных деятелей.

"Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наша проверка показала связь этой деятельности с украинским PR- агентством Pragmatico", - отмечается в заявлении компании.