Facebook могут засудить на миллиарды долларов из-за технологии распознавания лиц

Три жителя штата Иллинойс еще в 2015 году пожаловались в суд на технологию соцсети DeepFace. Средство определяет человека на загруженной фотографии и предлагает его отметить.

Федеральный суд в Калифорнии постановил 16 апреля, что Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По мнению судьи Джеймса Донато, возможности разработки DeepFace противоречат закону штата Иллинойс о защите биометрической информации. Три жителя региона подали в суд на соцсеть по этому поводу еще в 2015 году, но теперь количество истцов может составить миллионы, а Facebook грозит выплата компенсаций в миллиарды долларов, пишет Chicago Tribune.

Средство распознавания лиц, запущенное в 2010 году, определяет человека на загруженной фотографии и предлагает его отметить. Технологию приостановили для пользователей в Европе в 2012 году из-за опасений по поводу конфиденциальности, уточняет AFP.

В декабре 2017 года соцсеть стала уведомлять американских пользователей, когда фото с ними загружали даже без тегов и отметок. В конце феврале 2018 года DeepFace внедрили для аудитории Украины, России и ряда других стран. Функция якобы призвана защищать от кражи личных фотографий.