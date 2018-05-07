Facebook может стать платным

Facebook проходит маркетинговое исследование готовности пользователей платить за доступ к соцсети без рекламы и улучшение конфеденциальности.

Об этом собщает Bloomberg.

Такое решение было принято после скандала с утечкой персональных данных.

Планируется предложить пользователям выбор: либо ежемесячно платить за доступ к соцсети и при этом не видеть рекламу, либо Facebook будет доступен бесплатно, но соцсеть будет показывать объявления и собирать большее количество данных о человеке.

Сейчас пока рано говорить о том, действительно ли Facebook запустит платную версию. Такое исследование уже проводилось раньше, однако оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь же речь идет о том, чтобы предложить выбор тем людям, которые уделяют большое внимание обработке и использованию персональных данных. Возможно, что после влияния на выборы в США и многочисленных скандалов пользователи изменят свое мнение насчет платного доступа, и функция покажется маркетологам Facebook востребованной. Читайте также: Цукерберг позволит "чистить историю" в Facebook

Решение будет зависеть от готовности пользователей платить за отключение рекламы и более деликатную работу с их личными данными.

Марк Цукерберг пока не комментирует эту ситуацию, но заявил, что у Facebook всегда будет возможность доступа без денег.