Facebook начал тестировать функцию просмотра видео без интернета

Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию Instant Videos, которая позволяет смотреть видео без подключения к интернету, сообщает The Verge.

Функция позволяет загрузить видео с помощью Wi-Fi, а затем посмотреть, не используя мобильный трафик или находясь без подключения к интернету. Загруженные ролики будут отмечаться в ленте новостей с помощью значка в виде молнии.

Как отмечает издание, вероятно, что с помощью внедрения данной функции Facebook намерен усилить контроль за видео и предложить пользователям, чьи видео отвечают определенным требованиям, какие-то бонусы.

Facebook Instant Videos coming soon?

h/t Devesh Logendran pic.twitter.com/rNZYkbeL2r - Matt Navarra (@MattNavarra) 11 вересня 2017 р.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.

