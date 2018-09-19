Facebook обвинили в сексизме из-за рекламы о найме сотрудников

Комиссия США по равным возможностям в области занятости (EEOC) получила заявление о нарушении интересов граждан по признакам пола и возраста со стороны Facebook. Поводом послужило наличие рекламных объявлений о найме сотрудников, которые отображаются только соискателям-мужчинам, в то время как женщины и представители других гендерных идентичностей такие оповещения не получают.

Заявителями выступили Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), юридическая фирма Outten & Golden LLP и профсоюз работников СМИ. Помимо Facebook соответчиками выступают десять компаний, в том числе Defenders (разработчик систем безопасности) и Abas USA (разработчик программного обеспечения).

«Объявления о найме на работу, в которых присутствуют сегрегации по признаку пола, исторически использовались, чтобы отстранить женщин от высокооплачиваемых мест работы и экономических возможностей»,— заявила представитель Американского союза защиты гражданских свобод Гален Шервин. Представитель Facebook Джо Осборн, в свою очередь, заявил, что в социальной сети «нет места для дискриминации» и последние годы компания принимает меры по борьбе с ней. Предъявленные обвинения в настоящее время изучаются юристами компании.

Напомним, в 2017 году пользователям Facebook из Канады и США стал доступен сервис по поиску работы, который позволил компаниям публиковать вакансии, а пользователям соцсети — откликаться. В феврале текущего года этот сервис стал доступен более чем в 40 странах. Американский союз защиты гражданских свобод потратил несколько месяц на изучение механизмов отображения объявлений о найме сотрудников. Так, компании могут сформировать целевую аудиторию, добавив или убрав какие-то категории. В списке среди прочего фигурируют категории «одинокие отцы», «одинокие матери», «работающая мать» и другие.

Накануне другая американская компания — IBM — также столкнулась с обвинениями в дискриминации. Юридическая фирма Lichten & Liss-Riordan подала в федеральный суд Манхэттена коллективный иск от имени трех бывших сотрудников компании IBM. В своем иске они утверждают, что в числе нескольких тысяч сотрудников IBM были уволены в связи с последними мерами по оптимизации компании, которые намерены «омолодить лицо IBM, нанимая миллениалов и одновременно выталкивая сотрудников старшего возраста».