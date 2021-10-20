Facebook планує змінити назву, - ЗМІ

Компанія Facebook планує змінити назву. Нове ім'я може стати відомим вже наступного тижня

Про це повідомляє The Verge.

За даними журналістів, Марк Цукерберг заявить про зміну назви компанії на щорічній конференції Connect 28 жовтня або навіть раніше. Однією з причин зміни назви може бути бажання Цукерберга створити "метавсесвіт", в якому люди зможуть взаємодіяти між собою за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Офіційно в Facebook поки що не коментують чутки про зміну назви компанії. Крім однойменної соціальної мережі, корпорації Facebook належать Instagram і WhatsApp.