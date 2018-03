Facebook потерял $80 млрд: компании меньше доверяют

Акции социальной сети Facebook упали на 18%, а рыночная капитализация компании сократилась на $80 млрд.

Трудности начались 16 марта. Тогда компания Facebook заявила, что приостанавливает анализ данных компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные более 50 млн пользователей соцсети, пишет "Обозреватель".

Инвесторы обеспокоены тем, что Facebook, а также такие компании как Google и Twitter, могут столкнуться с более жесткими правилами во всем мире из-за споров вокруг Cambridge Analytica. Также есть опасения, что пользователи могут перестать пользоваться социальными сетями из-за проблем с конфиденциальностью. Если это произойдет, рекламодатели также откажутся от сотрудничества с Facebook.

По этой причине несколько аналитиков Wall Street снизили целевые цены и оценки прибыли для Facebook в течение последних полутора недель. Доверие к Facebook и других технологических компаний потеряно, считают аналитики.

Кроме того, личный капитал основателя компании Марка Цукерберга упал примерно на $14 млрд.

Cambridge Analytica собирала данные с помощью программы This is your digital life, которая получала данные по API Facebook. Ее разработал русский, профессор Кембриджского университета Александр Коган. Приложение отслеживал географическое положение, содержание страниц, которым пользователи ставили "лайк", а также деятельность друзей, в том числе доступ к их данным в соцсети.

Таким образом компания собрала личные данные 50 млн пользователей социальной сети и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.